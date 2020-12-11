Оправданного в Италии нацгвардейца заочно арестовали в России: все детали

Российский Басманный суд назначил заочный арест украинского военнослужащего Виталия Маркива.

Как пишет Интерфакс, об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Маркиву заочно предъявлено обвинение по части 2 стати 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды)", - говорится в сообщении.

Отметим, что на новость уже отреагировал Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: «На воре и шапка горит!» Україна ніколи не залишить свого солдата! pic.twitter.com/sRDRJXWx2p — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 11, 2020

Напомним, дело против нацгвардейца было открыто после гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова неподалеку от Славянска в 2014 году.

В июле 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

Однако 3 ноября Маркив был полностью оправдан.

Уже 4 ноября он в сопровождении главы МВД Арсена Авакова и омбудсмена Людмилы Денисовой вернулся в Украину.