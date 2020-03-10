Из-за коронавируса в Италии откладывается рассмотрение апелляции по делу Маркива

Новости Украины:12 июля 2019 года суд города Павия приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы.

Рассмотрение апелляции на приговор бойцу Нацгвардии Виталию Маркиву, которого итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы, заблокировано в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвокатов Маркива.

«В Италии начало апелляционного процесса в Милане в отношении украинского военного Виталия Маркива заблокировано... Из-за эпидемии COVID-19 в этой стране и введения чрезвычайных мер по нераспространению вируса итальянское правительство постановило прекратить деятельность судебных органов до 31 марта», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в регионе Ломбардия, центром которого является Милан, с 8 марта объявлен карантин. Там закрытые учебные, культурные, развлекательные заведения и большинство учреждений.

Сторона защиты подала апелляционное ходатайство в суд в ноябре прошлого года. Его рассмотрение планировали начать весной. Сейчас, по словам Донателлы Рапетти, одной из адвокатов Маркива, можно надеяться на июнь - но все зависит от ситуации с распространением коронавируса.

Нацгвардеец Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 года по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 года во время боев сил АТО с боевиками Гиркина в Славянске Донецкой области.

Защита назвала приговор политическим и заявила о намерении подать апелляцию. Впоследствии адвокаты сообщили, что решение апелляционного суда можно ожидать весной 2020 года.

В МВД Украины сообщили, что помогут оспорить решение по делу Маркива в апелляционном суде. Президент Зеленский поручил МИД и ГПУ приложить максимум усилий для возвращения Маркива.