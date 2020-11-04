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Среда, 04.11.2020
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Виталий Маркив вернулся в Украину (фото и видео)

Виталий Маркив вернулся в Украину (фото и видео)
14:17 Сегодня Телеграф Фото: Виталий Маркив (facebook - Назар Приходько)

После освобождения 3 ноября, экс-заместитель командира взвода добровольческого батальона Национальной гвардии Виталий Маркив наконец вернулся в Украину.

Его самолет приземлился в аэропорту "Жуляны", и фото и видео с места событий активно постят в сети.

Кто такой Виталий Маркив и почему его освобождение - большая победа всей Украины

Ранее в сети появились фото Маркива во время полета в Украину.

Позднее появились кадры со встречи Виталия Маркива уже в Украине.

Украинцы вели прямую трансляцию, как встречали Маркива в Киеве:

По словам самого Виталия Маркива, по возвращении в Украину он планирует продолжить свою военную карьеру.

"Моя жена видела огонь в моих глазах, когда я каждый день собирался на службу, я горжусь тем, чем я занимаюсь, я горжусь тем, что могу носить военную форму", - отмечает нацгвардеец.

Читайте также в материале "Телеграф": Накануне сеть порадовали первые фото Маркива после освобождения из заключения в Италии.

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Украина, Виталий Маркив.

Автор:

Телеграф
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