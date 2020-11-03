Скачать
Вторник, 03.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 3 ноября: освобождение Маркива, сортировка больных COVID-19 и дело главы ОАСК
Итоги дня 3 ноября: освобождение Маркива, сортировка больных COVID-19 и дело главы ОАСК
Шахтер унижен в Киеве: видеообзор матча с Боруссией М
Шахтер унижен в Киеве: видеообзор матча с Боруссией М
Центр Киева в час пик парализовали "минеры" и ДТП: фото и карта пробок 3 ноября
Центр Киева в час пик парализовали "минеры" и ДТП: фото и карта пробок 3 ноября
Виталия Маркива оправдали и отпустили домой
Виталия Маркива оправдали и отпустили домой

Виталия Маркива оправдали и отпустили домой

Виталия Маркива оправдали и отпустили домой
21:20 Сегодня Телеграф Виталий Маркив

Экс-заместителя командира взвода добровольческого батальона Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиненного в убийстве в Италии, оправдали и отпустили домой.

Решение об этом принял апелляционный суд Милана 3 ноября, сообщает "Телеграф".

На суд к нацгвардейцу Маркиву в Италию приехала мама: фото растрогало

Как объяснила украинский омбудсмен Людмила Денисова, Маркив полностью оправдан и уже возвращается в Украину.

Напомним, что Виталий Маркив был обвинен в убийстве гражданских в ходе сражений за Славянск в мае 2014 года.

В июле 2019 года суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли.

В Украине активно оспаривали приговор, поскольку журналист был без жилета "Пресса", он сам приехал в зону боевых действий на Донбасс, и прямых доказательств вины Маркива в его смерти нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Италия, Убийства, Суды, Виталий Маркив, Андреа Роккелли.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минске силовики в упор расстреляли мужчину, который заступился за жертву избиения
02 В России рассказали о планах Путина передать власть дочери
03 Прокурор с семьей трагически погибли в аварии на Полтавщине: все детали и фото
04 Он напуган: психолог оценила выступление Зеленского на "Свободе слова"
05 Обычный аптекарь из Донецка: у тещи главы КСУ нашли собственное Межигорье под Киевом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Зеленые человечки&quot; - тут как тут. Стало известно, как Россия может использовать кризис в Украине
"Зеленые человечки" - тут как тут. Стало известно, как Россия может использовать кризис в Украине
В сети показали, что стало с Агдамом под контролем Армении (фото)
В сети показали, что стало с Агдамом под контролем Армении (фото)
Париж, Вена, далее везде? Эксперт оценил, когда закончится террор и массовое насилие в Европе
Париж, Вена, далее везде? Эксперт оценил, когда закончится террор и массовое насилие в Европе
В Харькове водитель спровоцировал масштабное ДТП с пострадавшей и сбежал (фото с места)
В Харькове водитель спровоцировал масштабное ДТП с пострадавшей и сбежал (фото с места)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь