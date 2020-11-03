Виталия Маркива оправдали и отпустили домой

Экс-заместителя командира взвода добровольческого батальона Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиненного в убийстве в Италии, оправдали и отпустили домой.

Решение об этом принял апелляционный суд Милана 3 ноября, сообщает "Телеграф".

Как объяснила украинский омбудсмен Людмила Денисова, Маркив полностью оправдан и уже возвращается в Украину.

Напомним, что Виталий Маркив был обвинен в убийстве гражданских в ходе сражений за Славянск в мае 2014 года.

В июле 2019 года суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли.

В Украине активно оспаривали приговор, поскольку журналист был без жилета "Пресса", он сам приехал в зону боевых действий на Донбасс, и прямых доказательств вины Маркива в его смерти нет.