На суд к нацгвардейцу Маркиву в Италию приехала мама: фото растрогало

На судебное заседание в Милан нацгвардейца Виталия Маркива, обвиненного в убийстве итальянского фотокорреспондета, приехала поддержать мама.

В итальянском Милане продолжается рассмотрение апелляции в деле украинского военного Виталия Маркива, который более 3 лет находится в тюрьме по скандальному обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли во время боевых действий на Донбассе.

На четвертое подряд судебное заседание прибыла мама Виталия - Оксана Максимчук. В сети появилось фото, на котором она общается с сыном через решетку. Украинские пользователи соцсетей надеются на отмену обвинительного приговора и желают силы и Виталию и его маме.

Как известно, в 14-летнем возрасте Виталий эмигрировал в Италию с Тернопольской области. Там его мама вышла замуж, а сам Маркив получил итальянское гражданство, однако не вышел из украинского.

В декабре 2013 года он вернулся на родину и присоединился к Евромайдану, участвовал в ночных дежурствах, а также давал комментарии итальянским СМИ. Позже он стал в ряды Национальной гвардии и поехал защищать Украину на Донбасс. В мае 2014 года был в одной из горячих точек - в Славянске. Именно там и погибли 30-летний журналист Андреа Роккелли и 60-летний правозащитник Андрей Миронов. В то время журналистам запретили посещать места активных боевых действий и Роккелли с Мироновым проблались на место обстрела без опозновательных жилетов "Пресса".

Роккелли и Миронов в компании французского фотографа Вильяма Рогелона на машине местного таксиста поехали к керамической фабрике "Зевс", где возле разбитого товарного поезда были позиции боевиков "ДНР". Сделав несколько снимков, журналисты услышали выстрелы и спрятались в овраге. Затем место начали обстреливать из минометов. Выживший француз добрался до больницы, где рассказала о произошедшем. Роккелли и Миронов погибли на месте.

Летом 2017 года во время отпуска Виталий Маркив полетел к маме в Италию, однако был задержан в аэропорту Болоньи. После расследования итальянских правоохранителей суд присяжных Павии (пригорода Милана, где родился Роккелли) приговорил Маркива к 24 годам тюремного заключения, хотя даже прокурор просил 17 лет.

В Украине приговор считают несправедливым, поскольку прямых доказательств причастности Маркива к гибели журналистов нет, более того погибшие сами поехали в зону активных боевых действий и находились там без средств защиты и опознавательных знаков. На данный момент дело находится в процессе рассмотрения аппеляции.

Вопрос освобождения Маркива поднимался на самом высоком уровне. Дело на личный контроль взял глава МВД Арсен Аваков, а освободить нацгвардейца власти Италии просило высшее руководство Украины.

Как сообщал "Телеграф", 12 июля 2019 года суд первой инстанции приговорил украинца Виталия Маркива к 24-м годам тюремного заключения.