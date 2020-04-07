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"Было уделено очень серьезное внимание": Кулеба рассказал о разговоре с главой МИД Италии по делу Маркива

"Было уделено очень серьезное внимание": Кулеба рассказал о разговоре с главой МИД Италии по делу Маркива
04:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Кулеба провел серьезный разговор с главой МИД Италии по делу Маркива.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во время своей первой беседы с итальянским коллегой Луиджи ди Майо уделил серьезное внимание вопросу дела по нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала UA: Первый.

"Что касается Маркива, я месяц нахожусь на должности министра иностранных дел и дважды беседовал с министром иностранных дел Италии. Один раз исключительно о гуманитарной помощи, а во время первого разговора с ним вопросу Виталия было уделено очень серьезное внимание. И так же Президент Украины поднимал вопрос Виталия Маркива и его свободы в разговоре с премьер-министром Италии", - сказал Кулеба.

В ответ на вопрос, может направление в Италию украинских медиков положительно повлиять на решение дела Маркива, глава МИД отметил, что гуманитарная помощь не должна оговариваться никакими уступками в ответ.

"Я считаю, что гуманитарная помощь должна предоставляться потому, что те, которым ты сочувствуешь, сейчас очень плохо и нужна твоя помощь", - подчеркнул он.

Дело Маркива: 

7 февраля Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте обсудили дело Виталия Маркива.

Боец Нацгвардии был задержан в Италии летом 2017 года по обвинению в якобы причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

12 июля 2019 года суд Павии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы. Защита Маркива назвал приговор политическим и заявил о намерении подать апелляцию. Впоследствии адвокаты сообщили, что решение апелляционного суда можно ожидать весной 2020 года.

Президент Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ приложить максимум усилий для возвращения Маркива на родину.

Напомним: 

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Италия, Дмитрий Кулеба, Виталий Маркив, Луиджи Ди Майо.
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