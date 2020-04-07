"Было уделено очень серьезное внимание": Кулеба рассказал о разговоре с главой МИД Италии по делу Маркива

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во время своей первой беседы с итальянским коллегой Луиджи ди Майо уделил серьезное внимание вопросу дела по нацгвардейцу Виталию Маркиву.
Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала UA: Первый.
"Что касается Маркива, я месяц нахожусь на должности министра иностранных дел и дважды беседовал с министром иностранных дел Италии. Один раз исключительно о гуманитарной помощи, а во время первого разговора с ним вопросу Виталия было уделено очень серьезное внимание. И так же Президент Украины поднимал вопрос Виталия Маркива и его свободы в разговоре с премьер-министром Италии", - сказал Кулеба.
В ответ на вопрос, может направление в Италию украинских медиков положительно повлиять на решение дела Маркива, глава МИД отметил, что гуманитарная помощь не должна оговариваться никакими уступками в ответ.
"Я считаю, что гуманитарная помощь должна предоставляться потому, что те, которым ты сочувствуешь, сейчас очень плохо и нужна твоя помощь", - подчеркнул он.
Дело Маркива:
7 февраля Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте обсудили дело Виталия Маркива.
Боец Нацгвардии был задержан в Италии летом 2017 года по обвинению в якобы причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области.
12 июля 2019 года суд Павии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы. Защита Маркива назвал приговор политическим и заявил о намерении подать апелляцию. Впоследствии адвокаты сообщили, что решение апелляционного суда можно ожидать весной 2020 года.
Президент Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ приложить максимум усилий для возвращения Маркива на родину.
Напомним:
Кулеба заявляет, что в сложившейся практике консультаций в Минске в рамках работы Трехсторонней контактной группы нет никакого "прямого диалога Киева и Донбасса".
Украина и Финляндия согласны, что вопрос санкций против РФ не имеет отношения к пандемии.
Кулеба говорит, что Украина не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета "МАУ".