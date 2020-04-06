Санкции против РФ: Украина заручилась поддержкой Финляндии

Новости Украины:Украина и Финляндия едины, что вопрос санкций против РФ не имеет отношения к пандемии.

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Финляндии Пекка Хаависто едины в том, что санкционное давление на Россию должно сохраняться до полного выполнения Кремлем минских обязательств и деоккупации Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба МИД по результатам телефонного разговора Кулебы и Хаависто.

"Министры согласились, что санкционное давление на Россию должно сохраняться до полного выполнения Москвой своих обязательств по Минским договоренностям и деоккупации Крыма и не может рассматриваться в контексте гуманитарного реагирования на пандемию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хаависто заверил в дальнейшей поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и процесса имплементации внутренних структурных реформ в нашем государстве.

Собеседники отдельно обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках ООН и других международных и межправительственных организаций.

Министры также выразили взаимную благодарность за содействие возвращению граждан Украины и Финляндии домой в условиях ограничения сообщения.

Главы ведомств договорились об оперативном обмене информацией для эффективного противодействия коронавирусу и защиты законных прав и интересов граждан на фоне пандемии COVID-19.