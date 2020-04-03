Лукашенко: Украина должна пойти на непопулярные шаги по Донбассу

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что власти Украины для прекращения конфликта на Донбассе должны пойти на непопулярный шаг и провести там выборы.
"Все руководство (Украины - ред.), не только президент Зеленский, который пытается что-то там сделать (наследство у него тяжелое) (...) должно пойти на непопулярные шаги, но провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница, эти 400 км", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Мир".
Президент отметил, что после проведения выборов, Украина сможет восстановить территориальную целостность на Донбассе.
"Но это будет не просто, потому что там элиты и руководство Украины слишком разобщены. Президент бы, может, и пошел на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут. Надо сесть, голову в руки взять и подумать, как это сделать, чтобы, давайте говорить откровенно, и России сохранить лицо, и чтобы резня не началась", - добавил глава государства.
По его словам, какие шаги предпринять, должна решить прежде всего Украина, потому что война на их территории. "Можно обвинять Россию сколько угодно, но если Россия хоть какие-то в этом направлении делает шаги, то надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока России вообще не забыла, не отмахнулась и ведет на эту тему диалог", - подчеркнул он.
Кроме того, заметил Лукашенко, в решении вопроса с Донбассом есть много осложняющих моментов. "И самое главное, там обосновались и США. И без их позиции и согласия трудно уже будет что-то сделать", - сказал он.
Также президент Белоруссии считает сомнительным, что Украина вернется в СНГ. "Сейчас уж слишком много повернуто на Евросоюз, НАТО и Соединенные Штаты Америки на Украине. И самое главное, что сегодня и тенденций на Украине таких нет, чтобы поворачиваться в сторону наших союзов", - отметил президент.
"Они же видят, что у нас происходит в этих союзах, в том числе в союзе Беларуси и России. И мне многие говорят: если вы с русскими, белорусы, практически от одного корня народы, не можете, так чего нам туда лезть. Точно так рассуждают политики в Украине, и они свою судьбу в основном уже связали с другим вектором", - резюмировал Лукашенко.