Лукашенко: Украина должна пойти на непопулярные шаги по Донбассу

Новости Украины:Александр Лукашенко заявил, что руководство Украины вынуждено пойти на проведение выборов на Донбассе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что власти Украины для прекращения конфликта на Донбассе должны пойти на непопулярный шаг и провести там выборы.

"Все руководство (Украины - ред.), не только президент Зеленский, который пытается что-то там сделать (наследство у него тяжелое) (...) должно пойти на непопулярные шаги, но провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница, эти 400 км", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Мир".

Президент отметил, что после проведения выборов, Украина сможет восстановить территориальную целостность на Донбассе.

"Но это будет не просто, потому что там элиты и руководство Украины слишком разобщены. Президент бы, может, и пошел на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут. Надо сесть, голову в руки взять и подумать, как это сделать, чтобы, давайте говорить откровенно, и России сохранить лицо, и чтобы резня не началась", - добавил глава государства.

По его словам, какие шаги предпринять, должна решить прежде всего Украина, потому что война на их территории. "Можно обвинять Россию сколько угодно, но если Россия хоть какие-то в этом направлении делает шаги, то надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока России вообще не забыла, не отмахнулась и ведет на эту тему диалог", - подчеркнул он.

Кроме того, заметил Лукашенко, в решении вопроса с Донбассом есть много осложняющих моментов. "И самое главное, там обосновались и США. И без их позиции и согласия трудно уже будет что-то сделать", - сказал он.

Также президент Белоруссии считает сомнительным, что Украина вернется в СНГ. "Сейчас уж слишком много повернуто на Евросоюз, НАТО и Соединенные Штаты Америки на Украине. И самое главное, что сегодня и тенденций на Украине таких нет, чтобы поворачиваться в сторону наших союзов", - отметил президент.

"Они же видят, что у нас происходит в этих союзах, в том числе в союзе Беларуси и России. И мне многие говорят: если вы с русскими, белорусы, практически от одного корня народы, не можете, так чего нам туда лезть. Точно так рассуждают политики в Украине, и они свою судьбу в основном уже связали с другим вектором", - резюмировал Лукашенко.