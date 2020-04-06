На Донбассе военные ВСУ сбили российский беспилотник

Новости Украины:Военные Украины на Донбассе сбили беспилотник российских оккупантов стоимостью $2 миллиона.

Украинские военные на Донбассе в воскресенье, 5 апреля, сбили российский беспилотный летательный аппарат "Застава".

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Сегодня, 5 апреля, благодаря умелым действиям одного из подразделений, который держит оборону на Светлодарском направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат "Застава" Bird Eye 400", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что эти беспилотники с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около двух миллионов долларов. Беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

"Этот факт в очередной раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины", - отметили в штабе.