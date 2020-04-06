Скачать
Понедельник, 06.04.2020
Джонсон госпитализирован из-за коронавируса
Джонсон госпитализирован из-за коронавируса
В Турции уже более тысячи человек выздоровели от коронавируса
В Турции уже более тысячи человек выздоровели от коронавируса
Роналду хочет вернуться в Реал
Роналду хочет вернуться в Реал
Рецепт дня: рыба на сковороде с овощным гарниром
Рецепт дня: рыба на сковороде с овощным гарниром

На Донбассе военные ВСУ сбили российский беспилотник

На Донбассе военные ВСУ сбили российский беспилотник
05:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Военные Украины на Донбассе сбили беспилотник российских оккупантов стоимостью $2 миллиона.

Украинские военные на Донбассе в воскресенье, 5 апреля, сбили российский беспилотный летательный аппарат "Застава".

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Сегодня, 5 апреля, благодаря умелым действиям одного из подразделений, который держит оборону на Светлодарском направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат "Застава" Bird Eye 400", - говорится в сообщении.

ООС: Боевики 17 раз нарушили режим "тишины"

В штабе ООС отметили, что эти беспилотники с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около двух миллионов долларов. Беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

"Этот факт в очередной раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины", - отметили в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, РФ, Военные, Донбасс, Беспилотник, Дрон, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с 6 апреля ужесточаются карантинные меры: что Вы должны знать
02 Дело всей жизни: Елена Шоптенко станцевала страстную румбу (Видео)
03 "Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
04 Хлеб и кукурузные хлопья могут повлиять на работу сердца
05 В Хмельницком планируют начать изготавливать аппараты ИВЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине зарегистрировали уже более 1300 случаев коронавируса
Минздрав назвал число зараженных COVID-19 в Украине
На Киевщине 16 человек проверяют на коронавирус
На Киевщине 16 человек проверяют на коронавирус
Королева Елизавета II вновь обратилась к британцам (Видео)
Королева Елизавета II вновь обратилась к британцам (Видео)
Book Pitch: &quot;Книжный арсенал&quot; продлил прием заявок
Book Pitch: "Книжный арсенал" продлил прием заявок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь