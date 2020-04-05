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День в ООС: противник опять применял запрещенное оружие, ранен украинский военнослужащий

День в ООС: противник опять применял запрещенное оружие, ранен украинский военнослужащий
19:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:С полуночи на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов ВСУ, ранение получил украинский военнослужащий.

С начала суток воскресенья, 5 апреля, незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений, в результате чего был ранен украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и ему предоставлена надлежащая медицинская помощь", – проинформировали в пресс-центре.

Как сообщает штаб ООС на своей странице в Фейсбук, боевики применяли минометы калибров 120-мм и 82-мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" после полуночи НВФ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские позиции у Каменки. В ответ украинские военные применяли дежурные огневые средства.

"Утром враг выпустил четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово, а в полдень открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки", – сообщили в штабе.

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Вместе с тем, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции ООС у Старогнатовки.

По информации пресс-центра, на все провокации украинские военнослужащие давали жесткий ответ из имеющегося вооружения, заставляя боевиков прекратить любые активные действия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ из миномета калибра 82-мм утром обстреляли позиции ООС вблизи Хутора Вольного, а с автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия - защитников Крымского.

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Кроме того, в штабе подчеркнули, что потери противника уточняются.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – добавили в штабе.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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