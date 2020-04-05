Коронавирусная угроза: в ВСУ на изоляции находится 114 человек

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в рядах ВСУ на изоляции находятся более 100 военнослужащих.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировано уже три случая заболевания COVID-19, а на изоляции - 114 человек.

Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

"На 07.00 5 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 3 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 114 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 28 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

Как сообщалось ранее, что в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 3-й случай заболевания COVID-19. Это уже второй случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванный коронавирусом SARS-CoV-2 подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона.