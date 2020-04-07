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Вторник, 07.04.2020
Кулеба о трагедии PS752: Мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности
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Кулеба о трагедии PS752: Мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности

Кулеба о трагедии PS752: Мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности
00:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Кулеба говорит, что Украина не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета "МАУ".

Украина ни в коем случае не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и ждет официальных разъяснений от Тегерана по поводу заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив авиалайнер "МАУ" в январе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Во-первых, посольство направило ноту для того, чтобы официально была разъяснена позиция Ирана... Мы должны опираться на официальную информацию. Потому когда мы получим официальную информацию от Ирана, мы будем делать соответствующие выводы. Но мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за ту трагедию, которая случилась, и будем работать с ними для того, чтобы получить "черные ящики", для того, чтобы согласовать параметры юридической ответственности за то, что произошло, и в этом мы будем действовать не одни, а вместе с нашими партнерами, прежде всего с Канадой", - сказал он в эфире программы "Обратный отсчет" на телеканале "UA:Первый" в понедельник.

О чем речь:

Представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи (Hassan Norouzi) заявил, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе, сообщает "Al Arabiya".

"Вооруженные силы выполнили свои обязанности хорошо... Движение самолета было очень подозрительным", - сказал он в интервью "Hamdeli daily", сообщает "Al Arabiya".

Напомним: 

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Иран, МАУ, Дмитрий Кулеба, PS752.
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