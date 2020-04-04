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Кулеба: В практике Минска не существует прямого "диалога Киева и Донбасса"

Кулеба: В практике Минска не существует прямого "диалога Киева и Донбасса"
05:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Кулеба заявил, что в Минской практике нет никакого "прямого диалога Киева и Донбасса".

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявляет, что в сложившейся практике консультаций в Минске в рамках работы Трехсторонней контактной группы нет никакого "прямого диалога Киева и Донбасса".

Об этом Кулеба написал в Facebook.

е существует в сложившейся практике консультаций в Минске никакого "прямого диалога Киева и Донбасса", от которого кто-либо, включая Берлин и Париж, "могут отклониться в исполнении". Есть лишь абсолютно прозрачные договоренности в рамках единого Минского процесса и Трехсторонней контактной группы, в которую входят Украина (защищается), ОБСЕ (посредник) и Российская Федерация (напала). Дипломатично призываю российских коллег придерживаться исключительно имеющейся в настоящее время практики и использовать язык Минских соглашений", - подчеркнул министр.

Он указал, что сделанные 2 и 3 апреля предвзятые и тенденциозные комментарии российских официальных лиц, в том числе МИД, имеют целью оказание определенного давления на Германию и Францию как участников "нормандского формата". Кроме этого, по его словам, эти комментарии содержат существенные неточности, искажающие согласованный статус-кво, и откровенно лживые пассажи в адрес Украины.

Кулеба также опроверг утверждения о якобы ухудшении ситуации с правами человека в Украине.

"Зато наши иностранные партнеры и российские дипломаты прекрасно знают, что такие нарушения четко зафиксированы представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно подконтрольных (оккупированных) территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - отметил глава МИД.

Инвестиции и борьба с коронавирусом: Кулеба поговорил с послом Кореи

Министр констатировал, что глобальные события, непосредственно связанные с распространением коронавируса и строгими ограничительными мерами в разных странах существенно влияют на интенсивность работы Трехсторонней контактной группы и в целом на переговоры. Однако в этом, по его словам, нет никаких попыток политизации - а лишь строгое соблюдение общепринятых сейчас мер безопасности и здравого смысла.

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Россия, МИД, Минск, Дмитрий Кулеба, ОРДЛО.
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