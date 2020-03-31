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Инвестиции и борьба с коронавирусом: Кулеба поговорил с послом Кореи

Инвестиции и борьба с коронавирусом: Кулеба поговорил с послом Кореи
23:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: МИД

Новости Украины:Глава МИД обсудил с послом Кореи увеличение инвестиций в экономику Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял Посла Республики Корея в Украине Квон Ки-Чанга. Как сообщили в пресс-службе МИД, собеседники выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии торговли и расширении контактов несмотря на негативное влияние пандемии на мировые экономические процессы, передает УНН.

По данным МИД, Кулеба призвал посла Республики Корея способствовать увеличению объемов корейских инвестиций в экономику Украины. Посол проинформировал министра об опыте успешных корейских инвестпроектов в Украине и заверил в заинтересованности развивать деятельность в этой сфере.

"Мы рассматриваем этот год, как год новых возможностей. Существующая кризис должен не тормозить, а побудить нас к поиску новых путей для дальнейшего развития", - подчеркнул глава МИД.

Собеседники также обменялись информацией о мерах по противодействию распространения коронавируса в Украине и в Республике Корея. Кулеба выразил благодарность корейской стороне за содействие в оперативной закупке 100 тыс. лабораторных тестов на коронавирус, которые поступили в Украину 30 марта.

Министр обратился к корейской стороне с просьбой рассмотреть возможность предоставления Украине гуманитарной помощи с целью преодоления болезни, тестирования и лечения граждан Украины, добавили в МИД.

Стороны также обсудили взаимодействие в политической сфере, в частности, организацию визитов на высшем уровне.

Напомним: 

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Южная Корея, МИД, Дмитрий Кулеба, Квон Ки Чанг.
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