За день в Украине зарегистрировано почти сто случаев заражения Covid-19

Состоянием на 22.00 вторника, 31 марта, в Украине лабораторно подтверждено 645 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 645 случаев COVID-19", – говорится в сообщении на странице Центра общественного здоровья Украины в Фейсбук во вторник вечером.
Отмечается, что всего зафиксировано 17 летальных случаев и 10 случаев выздоровления. Среди выздоровевших пациенты из Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.
"С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3178 подозрений на новую коронавирусной инфекцией. Диагностика осуществляется вирусологической референс-лабораторией Центра и областными лабораторными центрами", – добавили в ЦОЗ.
В Украине по состоянию на утро 31 марта было зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, таким образом за день число зарегистрированных случаев Covid-19 выросло на 96 человек.
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