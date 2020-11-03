Кто такой Виталий Маркив и почему его освобождение - большая победа всей Украины

Во вторник, 3 ноября, апелляционный суд в Милане признал невиновным украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиненного в убийстве журналиста на Донбассе.

"Телеграф" собрал нюансы этого дела.

Отмечается, что Маркиву сейчас 31 год, он родом из Хоросткова в Тернопольской области, откуда подростком переехал в Италию вместе с мамой и сестрой.

Там он отучился в колледже, получил итальянское гражданство (сохранив украинское), и работал диджеем.

В конце 2013 года в возрасте 24 лет Маркив вернулся на родину и стал активным участником Евромайдана, после которого вступил в Нацгвардию и отправился воевать на Донбасс в разгар агрессии России против Украины.

В мае 2014 года он в звании заместителя командира взвода добровольческого батальона НГУ воевал за Славянск.

В том же районе 30-летний журналист Андреа Роккелли, 60-летний правозащитник Андрей Миронов и французский фотограф Вильям Рогелон в обход запрета пробрались в зону боевых действий без опознавательных знаков "Пресса".

24 мая 2014 года троица поехала к фабрике "Зевс", где боевики группировки "ДНР" обосновались у разбитого товарного поезда. Они успели сделать всего несколько фото, когда начался обстрел, - выжил только француз, Роккелли и Миронов были убиты на месте.

Летом 2017 года Маркив полетел навестить маму в Италию и был задержан в аэропорту по обвинению в убийстве. В 2019 году суд приговорил его к 24 годам лишения свободы.

В Украине на высшем уровне добивались справедливости для Маркива, поскольку нет никаких прямых доказательств его вины в смерти журналиста, и нужно учитывать, что Роккелли поехал на Донбасс тайком, пока действовал запрет для прессы.

Ранее "Телеграф" публиковал трогательное фото, как мама Маркива навестила его на заседании суда.