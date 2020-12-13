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Украинским водителям блокируют карты после уплаты штрафов: что делать, если попал в "черный список"

Украинским водителям блокируют карты после уплаты штрафов: что делать, если попал в "черный список"
Обновлено 13:35 Сегодня Телеграф

Украинские водители, нарушившие ПДД и получившие "письмо счастья", зачастую сталкиваются с трудностями во время оплаты штрафов. Довольно часто случаются ситуации, когда штраф уплачен, а водитель остается в неплательщиках. После этого долг передается в Государственную исполнительную службу (ГИС), там сумма удваивается и на водителя заводится производства.

Ежемесячно из-за такой проблемы страдают около двух тысяч пользователей. Их карточные счета блокируются до уплаты штрафов в установленные законодательством сроки.

Что делать в случае попадания в "черный список"

Эксперт в области создания и развития инновационных сервисов и приложений Денис Дмитров рассказал изданию "Сегодня", что для того, чтобы погасить долг нужно дополнительно обращаться в исполнительную службу.

"Водители, которые имеют смартфоны с приложением для оплаты штрафов ПДД, могут узнать об открытии исполнительного производства. Но это только информация о наличии долга без суммы, основания штрафа, реквизитов", - говорит Дмитров.

"Чтобы узнать больше, нужно идти в отделение исполнительной службы по месту прописки, искать в базе свое дело, идти в банк для оплаты, затем отмечать погашения в инспектора. Процедура длительная, а в период карантина еще и опасна для здоровья, везде очереди. Можно, конечно, попробовать связаться с исполнителем и получить у него все реквизиты и суммы дистанционно. Но судя по опыту наших клиентов, сделать это не так-то просто", - добавил он.

При этом он отмечает, что около 638 млн грн сможет получить государство, если Минюст позволит оплачивать в смартфоне долг и пеню за просроченные штрафы за "письмами счастья" за первые полгода работы камер (с 1 июня 2020).

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Как решить проблему

Проблема будет решена в случае оцифровки процедуры предоставления данных для оплаты исполнительного производства с помощью внешнего сервиса. Минюст должен предоставить доступ к данным в базе Исполнительной службы, а именно: вид нарушения, сумма, реквизиты. Это законно и технически возможно.

Эту проблему прокомментировали в ведомстве и обещают решить ее до конца следующего года.

Самим же водителям дали совет следить за правильностью заполнения реквизитов и стараться не допускать просрочки штрафов, пока Минюст и Минцифры работают над упрощением этого процесса.

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Штрафы, ПДД, Минюст, Минцифры.

Автор:

Телеграф
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