Следующие два месяца будут критичными: Украине предрекли нелегкие времена из-за коронавируса

Люди, которые еще не переболели COVID-19 рискуют столкнуться с наиболее критическим периодом для украинской медицины.

Об этом в интервью Обозревателю рассказал предприниматель и блогер Алексей Давыденко, который также занимается поставками медицинской техники.

"У нас действительно сейчас очень большая нагрузка на врачей, на больницы, на скорую помощь", - сказал он.

Давыденко отметил, что в настоящее время внимание врачей, которое они могут предоставить пациенту, более "размыто", чем это было месяц назад. В связи с этим для украинцев, еще не переболевших коронавирусом, следующие месяцы станут критическими с точки зрения оказания помощи со стороны системы здравоохранения и врачей.

"Боюсь, мы уже в декабре увидим то неприятное, что увидеть не готовы", - прогнозирует он.

Как сообщалось ранее, Давыденко отметил, что власти Украины провалили подготовку к пандемии, даже несмотря на то, что у них было для этого десять месяцев.