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Бизнесмен рассказал, как власть провалила подготовку к эпидемии COVID-19 в Украине

Бизнесмен рассказал, как власть провалила подготовку к эпидемии COVID-19 в Украине
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф Фото: The Page

Известный украинский бизнесмен и блогер Алексей Давыденко, который занимается поставками медицинского оборудования, заявил, что в Украине провалили подготовку к пандемии коронавируса, даже несмотря на то, что у правительства были для этого десять месяцев, которых не было, например, в свое время не было у Италии.

Своим мнением на этот счет он поделился в интервью "Обозреватель".

"Смотрите, можно провалить как в Италии, когда умирали тысячи и мы читали в новостях, что врачи вынуждены вибирать, кому первому отдать кислород. Но тогда, весной, они оказались на передовой, без восьми месяцев подготовки. И совсем другое дело, когда украинская власть говорит: "Ну, что ж вы хотите от нашей медицины? Даже в Италии не справились". Но в Италии не справились не имея в запасе этих десяти месяцев, которые были у Украины!" – уверен он.

Тем более, по словам бизнесмена, ситуация выглядит еще печальнее, если вспомнить о том, что украинская власть ничем не помогла финансово бизнесу и наемным работникам, которых уволили, как это делали другие страны. И даже не использовала дорожный фонд, который имелся, для спасения жизней людей.

"В нашем же случае страна не сделала ни то, ни другое", - констатировал Давыденко.

Причем, как уверяет предприниматель, эта ситуация сложилась по нескольким причинам.

"Проблема первая: очень низкий уровень подготовки управленческих кадров среди тех, кто должен принимать решения. Проблема вторая: все боятся взять на себя ответственность, никто не готов ставить подписи, принимать конкретные решения. Причем не важно – популярные или не популярные. Власти надо было научиться брать на работу людей, которые умеют это делать и нести за них ответственность. А она перекидывает с больной головы на здоровую, продолжает искать крайних, увольняя по очереди то министра здравоохранения, то делая крайними премьеров, ищет "стрелочников" в регионах вместо того, чтобы наоборот найти ответственных и поручить им "вырулить" из ситуации", - говорит он.

Не стоит также сбрасывать со счетов и недоверие украинцев, которые даже "абсолютно прозрачные вещи рассматривают под лупой".

"Вот надо срочно закупить одноразовую медицинскую одежду. Тот, кто закупает, – на него заводится уголовное дело. Все, желание у него и тех, кто об этом знает, закупать что-то без тендера больше нет. А по тендеру – это месяцы! У нас любое движение сразу же превращается в конфликт власти с оппозицией, власти с журналистами, власти с волонтерами, врачей с пациентами. Это наша общая вина: все восемь месяцев мы находимся в состоянии внутреннего конфликта между собой. Это не дает синергии, потому что даже те редкие люди, кто готов был в марте-апреле что-то делать, посмотрели на это все, плюнули, развернулись и ушли", - приводит показательный пример Давыденко.

Сейчас, по его мнению, ситуация осложняется еще и тем, что крупный бизнес не готов вкладывать деньги в борьбу с коронавирусом, как это было в марте.

"Да, они тогда собрались и вложили деньги. Сейчас их даже не собирают, потому что они больше не хотят в этом участвовать. Они увидели, как власть пропиарилась на их деньгах. И когда беда наступила на самом деле, те, кто готов был еще в марте подставить плечо, сейчас делает что-то каждый сам по себе", - объясняет ситуацию бизнесмен.

К тому же, как Давыденко отмечает, что у действующей власти есть одна нехорошая черта, она  занимается только тем, что "тушит пожары на вчера".

"Еще в сентябре было понятно, что надо срочно заниматься кислородом. За два последующих месяца можно было обеспечить 10-20 тыс. коек кислородом, закупить оборудование для реанимации. Кроме того, можно было изменить мотивацию основных врачей инфекционных отделений и привлечь кадры на рыночную зарплату. А это 1,5-2 тыс. долларов. Является ли это шагами наперед, то есть хотя бы на два шага вперед, чтобы через два месяца все было готово к приему людей? – Конечно, да. Было ли это сделано? – Нет, не было. Делается ли это сейчас? Ну, в чем-то делается. Например, сейчас в экстренном порядке пытаются решить вопрос с кислородом. Только вы видите, что происходит? Это называется "тушить пожар на вчера", - пояснил свой тезис предприниматель.

Напомним, в Украине уже более 15 тысяч человек погибли от коронавирусной инфекции

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Все по теме:

Украина, Алексей Давыденко, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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