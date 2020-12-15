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Постковидный синдром: что это такое и как с ним бороться

Постковидный синдром: что это такое и как с ним бороться
05:37 Сегодня Телеграф

Некоторые исследования утверждают, что до 80% людей не могут избавиться от симптомов COVID-19 в течение нескольких месяцев. Ученые уже выделяют отдельный "постковидный синдром", или "длительный ковид".

Об этом рассказала детский врач-инфекционист Светлана Куницына.

Она отметила, что для Украины постковидный синдром — явление новое, поскольку массовая заболеваемость КВ-инфекцией началась только с сентября. Однако в странах, которые столкнулись с первой волной эпидемии прошлой весной, еще с той поры фиксируют и анализируют случаи этого синдрома.

Эксперты выделяют три группы симптомов длительного COVID-19:

Распространенные:

  • усталость;
  • кашель;
  • боль в груди;
  • боль в суставах;
  • одышка.

Менее распространенные:

  • трудности с концентрацией внимания («туман в голове»);
  • депрессия;
  • боль в мышцах;
  • головная боль;
  • периодическая лихорадка;
  • учащенное сердцебиение.

Серьезные, но не столь распространенные симптомы:

  • воспаление сердечной мышцы;
  • нарушение функции легких;
  • острое поражение почек
  • сыпь, выпадение волос;
  • проблемы с обонянием и вкусом;
  • проблемы со сном;
  • депрессия, тревога, изменение настроения.

"Игнорировать такое состояние, разумеется, нельзя. Даже если все анализы — и компьютерная томография, и ПЦР-тест — в норме, все равно нужно обращаться к своему врачу", - отмечает Куницына.

Также она поведала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила специальную инструкцию по самостоятельной реабилитации для переболевших КВ-болезнью.

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Инструкция включает в себя 7 основных правил, которые приводятся ниже.

Контролирование затрудненного дыхания

После выхода из больницы человек может испытывать трудности с дыханием, сохранится одышка. Причиной этого может быть и психологическое состояние человека, поэтому по возможности надо сохранять спокойствие. Через несколько недель дыхание восстановится, если больной будет активнее двигаться, выполнять дыхательную гимнастику.

Занятия физкультурой

На просторах Интернета существует большое количество упражнений для восстановления работы легких и органов дыхания. При выполнении упражнений человек не должен себя сильно загружать.

Восстановление голоса

У переболевшего ковидом человека может пропасть голос. Если есть возможность, надо стараться больше и несколько громче говорить. Не надо разговаривать шепотом. Если почувствовали усталость, надо снизить голос и говорить тише. Пить жидкость рекомендуется мелкими глотками.

Трудности при глотании

Пища должна быть измельченной и принимать ее надо маленькими порциями. Тщательно прожевывать еду.

Здесь сразу два правила – восстановление памяти, уход от депрессии и избавление от чувства страха

Для восстановления памяти надо слушать приятную музыку, с хорошим настроением играть в различные игры с головоломками. Очень хорошо помогает разгадывание сканвордов и кроссвордов. Антидепрессанты могут отрицательно повлиять на ослабленный иммунитет человека. Справиться с депрессией помогут прогулки на свежем воздухе, выполнение физических упражнений. Предстоящие дела надо планировать с утра, поделить на части и записать в маленький блокнот, куда можно заглядывать в течение дня и вспоминать.

7 правило – после выздоровления своевременный визит к врачу поможет переболевшим справиться с постковидным синдромом.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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