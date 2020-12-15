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Какой праздник 15 декабря: народные приметы и запреты

Какой праздник 15 декабря: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

15 декабря православная церковь чтит память пророка Аввакума, восьмого из двенадцати малых пророков. О жизни святого информации практически нет. Известно, что происходил из рода Симеона и жил примерно в VII век до н. э.

Аввакум смог предсказать разрушение храма Иерусалимского, Вавилонский плен и возвращение на Родину иудеев. Умер от старости.

На Авакумов день было принято обращаться к святому с молитвами о здоровом сне и избавлении от ночных кошмаров. На день Аввакума обращались к знахаркам для изгнания из жилища ночниц - невидимых злых духов, которые портили сны.

Молодые девушки продолжали готовиться к Святкам. По вечером они собирались вместе и занимались рукоделием.

Что нельзя делать на День Аввакума 15 декабря 2020:

  • Строго запрещено поднимать найденные вещи, особенно на перекрёстке.

  • Не стоит делать маникюр. Точнее, стричь ногти.

  • В этот день необходимо не болтать по пустякам.

  • Не рекомендуется переутомляться, но и лениться нельзя.

Народные приметы:

  • Много снега – будет богатый урожай травы.

  • Если луна в тумане, то жди метели.

  • Дождь в этот день сулит непогоду, которая продлится до февраля.

  • Звезды на небе ярко горят, а луны не видно – ожидается морозная погода.

  • Много снега и инея – хороший знак. Следующий год будет плодородным.

  • Если вороны раскаркались, будет снегопад.

  • Чем больше зимних узоров на окнах, тем пышнее весной зелень будет.

  • Если птицы сидят на верхушках деревьев, то будет ветер.

Ранее, "Телеграф" сообщал, какой будет погода в Украине 15 декабря.

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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.

Автор:

Телеграф
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