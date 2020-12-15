Какой праздник 15 декабря: народные приметы и запреты

15 декабря православная церковь чтит память пророка Аввакума, восьмого из двенадцати малых пророков. О жизни святого информации практически нет. Известно, что происходил из рода Симеона и жил примерно в VII век до н. э.

Аввакум смог предсказать разрушение храма Иерусалимского, Вавилонский плен и возвращение на Родину иудеев. Умер от старости.

На Авакумов день было принято обращаться к святому с молитвами о здоровом сне и избавлении от ночных кошмаров. На день Аввакума обращались к знахаркам для изгнания из жилища ночниц - невидимых злых духов, которые портили сны.

Молодые девушки продолжали готовиться к Святкам. По вечером они собирались вместе и занимались рукоделием.

Что нельзя делать на День Аввакума 15 декабря 2020:

Строго запрещено поднимать найденные вещи, особенно на перекрёстке.

Не стоит делать маникюр. Точнее, стричь ногти.

В этот день необходимо не болтать по пустякам.

Не рекомендуется переутомляться, но и лениться нельзя.

Народные приметы:

Много снега – будет богатый урожай травы.

Если луна в тумане, то жди метели.

Дождь в этот день сулит непогоду, которая продлится до февраля.

Звезды на небе ярко горят, а луны не видно – ожидается морозная погода.

Много снега и инея – хороший знак. Следующий год будет плодородным.

Если вороны раскаркались, будет снегопад.

Чем больше зимних узоров на окнах, тем пышнее весной зелень будет.

Если птицы сидят на верхушках деревьев, то будет ветер.

Ранее, "Телеграф" сообщал, какой будет погода в Украине 15 декабря.