Не время терять осторожность: синоптик предупредила о непогоде в середине недели

В среду, 16 декабря осадки из Украины потянет антициклон Yadigar. Поэтому в большинстве областей будет преобладать сухая погода, возможны туманы и только на крайнем востоке страны задержится снег и мокрый снег с гололедом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.

В середине недели на дорогах большинства областей ожидается недоброжелатльный гололед.

Местами будут блуждать туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров.

Температура воздуха 16-го декабря будет колебаться преимущественно около нуля, на западе и юге страны от + 2 до + 6 градусов, на востоке от 1 до 3 градусов мороза.

В столице Украины 16 декабря осадков не прогнозируют. На дорогах ожидается гололед. Воздух будет морозить, ближайшей ночью от 0 до - 2 градусов, днем от 0 до 2 градусов тепла.

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