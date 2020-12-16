Какой праздник 16 декабря: народные приметы и запреты

16 декабря православная церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника (Безмолвника), который жил в 450-тых годах. Согласно преданию, Иоанн с детских лет занимался изучением Священного писания.

С 482 по 491 гг. был епископом в одной из армянских церквей. Последние годы своей жизни вел образ отшельник и жил в пещере.

Традиционно этот день люди принято проводить в молчании. Никто не кричал и не пел. Люди боялись, что нечистая сила голос отнимет.

16 декабря все старались лечь спать пораньше, чтобы не сидеть в темных комнатах. Раньше считалось, что с полуночи и до трех часов ночи нечисть бушует, и это самое опасное время для человека.

Запреты 16 декабря:

Этот день следует провести в молчании.

Если в этот день долго крутиться перед зеркалом, красота начнёт убывать.

Дальняя поездка 16 декабря будет связана с мелкими неприятностями.

Чтобы не навлечь на себя беду, не стоит приглашать в этот день домой незнакомцев.

В этот день старайтесь избегать ссор и конфликтных ситуаций.

Народные приметы:

Снег падает на талую землю – к неурожаю в следующем году.

В печи дровишки потрескивают – быть морозам.

Снегирь под окном чирикает – к теплу.

Если звезды на небе прыгают, то будет вьюга и стужа.

Ранее, "Телеграф" сообщал, какой будет погода в среду, 16 декабря.