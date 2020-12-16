Скачать
Среда, 16.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Как не сойти с ума на карантине и провести его с пользой: простые советы психолога
Как не сойти с ума на карантине и провести его с пользой: простые советы психолога
Итоги дня 15 декабря: принятие госбюджета, "налоговый Майдан" и вновь "уставший" Шулявский мост
Итоги дня 15 декабря: принятие госбюджета, "налоговый Майдан" и вновь "уставший" Шулявский мост
В России нашли позитив в отравлении Навального
В России нашли позитив в отравлении Навального
Критические пробки в центре Киева показали с высоты (фото и видео)
Критические пробки в центре Киева показали с высоты (фото, видео)

Какой праздник 16 декабря: народные приметы и запреты

Какой праздник 16 декабря: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

16 декабря православная церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника (Безмолвника), который жил в 450-тых годах. Согласно преданию, Иоанн с детских лет занимался изучением Священного писания.

С 482 по 491 гг. был епископом в одной из армянских церквей. Последние годы своей жизни вел образ отшельник и жил в пещере.

Традиционно этот день люди принято проводить в молчании. Никто не кричал и не пел. Люди боялись, что нечистая сила голос отнимет.

16 декабря все старались лечь спать пораньше, чтобы не сидеть в темных комнатах. Раньше считалось, что с полуночи и до трех часов ночи нечисть бушует, и это самое опасное время для человека.

Запреты 16 декабря:

  • Этот день следует провести в молчании.

  • Если в этот день долго крутиться перед зеркалом, красота начнёт убывать.

  • Дальняя поездка 16 декабря будет связана с мелкими неприятностями.

  • Чтобы не навлечь на себя беду, не стоит приглашать в этот день домой незнакомцев.

  • В этот день старайтесь избегать ссор и конфликтных ситуаций.

Народные приметы:

  • Снег падает на талую землю – к неурожаю в следующем году.

  • В печи дровишки потрескивают – быть морозам.

  • Снегирь под окном чирикает – к теплу.

  • Если звезды на небе прыгают, то будет вьюга и стужа.

Ранее, "Телеграф" сообщал, какой будет погода в среду, 16 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Татьяну Черновол обвинили в умышленном убийстве по делу Майдана: все детали
02 Стали известны имена еще двух возможных новых украинских министров
03 Пострадала девушка: выяснилось, почему в центре Киева свернули протесты
04 Момент обрушения столбов на Шулявском мосту в Киеве попал на видео
05 Падение столбов на Шулявском путепроводе столицы показали с нового ракурса (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Падение столбов на Шулявском путепроводе столицы показали с нового ракурса (видео)
Падение столбов на Шулявском путепроводе столицы показали с нового ракурса (видео)
Татьяну Черновол обвинили в умышленном убийстве по делу Майдана: все детали
Татьяну Черновол обвинили в умышленном убийстве по делу Майдана: все детали
Необычная пенная вечеринка: Австралию потрясло необычное погодное явление (видео)
Необычная пенная вечеринка: Австралию потрясло необычное погодное явление (видео)
Какой праздник 16 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 16 декабря: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь