В Украине изменяют схемы работы "скорых" и ввоза лекарств против COVID

Украинское правительство усилило способность медицинской системы и усовершенствовало работу экстренной медицинской помощи.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Кабмин упростил процедуру ввоза на территорию Украины лекарств, используемых в противодействии COVID-19, что увеличит доступ больниц к данным лекарственным средствам.

"Также правительство расширило перечень товаров, которые ввозятся в Украину и освобождаются от уплаты НДС. Речь идет прежде всего о тест-системы и оборудование для лабораторной диагностики", - добавил Шмыгаль.

Касательно скорой помощи, министры поддержали решение о введении дополнительных критериев вызова скорой по приоритетности оказания медицинской помощи.

"В зависимости от состояния пациента обращение к быстрой разделяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные", - объяснил Шмыгаль.

В правительстве считают, что это позволит снизить уровень смертности, ведь устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием. Норматив прибытия медицинских бригад в таком случае должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.