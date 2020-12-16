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«Почти как Ельцин»: Мендель показала, как Зеленский развлекается в промежутках между интервью

«Почти как Ельцин»: Мендель показала, как Зеленский развлекается в промежутках между интервью
16:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram

16 декабря в сети появилось видео того, чем занимается президент Украины Владимир Зеленский между интервью.

Соответствующий ролик опубликовала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в своем Инстаграме.

"Вместо анонса нового интервью большом иностранному изданию. Президента фотографируют в различных форматах. Среди прочего - и во время короткой физкультперервы", - так она прокомментировала свой прост в соцсети.

Само видео с Владимиром Зеленским:

 
 
 
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Iuliia Mendel(@iuliia_mendel)がシェアした投稿

В свою очередь пользователи сети не остались в стороне и отреагировали на это видео.

 

Некоторые люди шутили, другие иронизировали по данному поводу.

 

Стоит напомнить, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский проведет торжественное открытие новогодней елки на банковой, а затем отправится в очередной отпуск. 

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Владимир Зеленский, Юлия Мендель.

Автор:

Телеграф
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