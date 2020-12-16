«Почти как Ельцин»: Мендель показала, как Зеленский развлекается в промежутках между интервью

16 декабря в сети появилось видео того, чем занимается президент Украины Владимир Зеленский между интервью.
Соответствующий ролик опубликовала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в своем Инстаграме.
"Вместо анонса нового интервью большом иностранному изданию. Президента фотографируют в различных форматах. Среди прочего - и во время короткой физкультперервы", - так она прокомментировала свой прост в соцсети.
Само видео с Владимиром Зеленским:
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В свою очередь пользователи сети не остались в стороне и отреагировали на это видео.
Некоторые люди шутили, другие иронизировали по данному поводу.
Стоит напомнить, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский проведет торжественное открытие новогодней елки на банковой, а затем отправится в очередной отпуск.