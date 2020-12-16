В Украине изменили порядок регистрации транспорта: что важно знать

16 декабря Кабинет министров Украины изменил порядок государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Стоит отметить, что проект постановления дает возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через Электронный кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг.

При этом, документ предусматривает недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Государственном реестре должников.

Он также упрощает процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятия их с учета.

Стоит напомнить, что 15 декабря, депутаты собрались на заседание Верховной Рады Украины, на котором приняли проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021".