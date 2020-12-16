Названа «секретная» дата поставки вакцины от коронавируса в Украину

В Украине вакцинанция может начаться уже в конце января. Первые партии направят для прививок медиков, в те клиники, которые обслуживают COVID-больных.

Такое мнение озвучил Украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По его словам, этот вопрос он обсуждан с главой Министерства здравоохранения Максимом Степановым еще 14 декабря.

На фото - Борис Тодуров.

В то же время Тодуров отметил, что и сам планирует вакцинироваться от коронавируса и будет в числе первых, кто получит вакцину.

Кардиохирург убежден, что пандемия коронавируса закончится тогда, когда "наберется критическая масса вакцинированных – хотя бы 60–70% населения".

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