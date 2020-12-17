Двухнедельный карантин, виза и тест на COVID: как попасть на отдых в Таиланд

Из-за ослабления карантинных мер украинцы вновь могут поехать в Таиланд.
Об этом сообщила пресс-служба Туристического управления Таиланда.
Таким образом Таиланд предлагает гражданам Украины несколько вариантов для въезда:
В то же время все больше авиакомпаний восстанавливают рейсы в страну. Несколько крупных авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines, уже регулярно выполняют рейсы в Бангкок. Emirates и Qatar Airways планируют запустить рейсы на Пхукет уже в декабре 2020 года.
Что необходимо получить перед поездкой в Таиланд:
По прибытии в аэропорт Таиланда всех посетителей просят пройти 14-дневный альтернативный государственный карантин (ASQ) в утвержденных правительством местах. В настоящее время существует более 100 вариантов размещения на срок ASQ в Бангкоке и других провинциях, включая популярные пляжные курорты, такие как Пхукет, Самуи и Паттайя.
Стоит отметить, что на данный момент украинцы, которые хотят посетить Таиланд, должны подать заявление на получение визы в Посольство Королевства Таиланд в Варшаве за 3 недели до запланированного отъезда. Для удобства заявители могут передать полномочия доверенным лицам или агентам в Польше для подачи заявки от их имени. Список авторизованных агентов, а также другие полезные советы по въезду в Таиланд доступны, на сайте tourismthailand.com.ua.
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