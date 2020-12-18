Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды до конца недели в Украине

Украину не ожидают резкие изменения в погоде до выходных 19-20 декабря. Так, в субботу синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, которые продлятся до конца недели.
Об этом сообщают данные Укргидрометцентра.
18 декабря в Украине будет без осадков. Температура воздуха будет держаться в районе нуля, лишь на западе будет сравнительно теплее +3 +5 градусов. Ветер не будет сильным - 8 метров в секунду.
В Киеве облачность будет до конца дня. Единственные осадки в этот день в столице - это дождь, который закончился еще до утра.
Температура воздуха будет от 0 до +1 градуса.
В субботу 19 декабря в Украину придут осадки. Север и северо-восток страны накроет мокрым снегом и мокрым снегом с дождем.
Температура будет на уровне -1 +1 градуса и только на западе столбик термометра поднимется до +3 +5 градусов.
В столице облачная погода будет весь день. Осадков не прогнозируется. Температура будет от +1 до +2 градусов.
20 декабря из Украины не уйдут осадки. На севере и востоке ожидается мокрый снег с дождем. В то же время на западе и юге погода будет сравнительно без осадков.
Температура воздуха в местах осадков будет на уровне нуля, и только на юге и западе будет от +3 до +5 градусов.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Осадков не прогнозируют.
Столбик термометра будет на уровне 0 +1 градуса.
Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды на 18 декабря.