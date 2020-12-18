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Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды до конца недели в Украине

Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды до конца недели в Украине
07:39 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Украину не ожидают резкие изменения в погоде до выходных 19-20 декабря. Так, в субботу синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, которые продлятся до конца недели.

Об этом сообщают данные Укргидрометцентра.

18 декабря в Украине будет без осадков. Температура воздуха будет держаться в районе нуля, лишь на западе будет сравнительно теплее +3 +5 градусов. Ветер не будет сильным - 8 метров в секунду.

В Киеве облачность будет до конца дня. Единственные осадки в этот день в столице - это дождь, который закончился еще до утра. 

Температура воздуха будет от 0 до +1 градуса.

В субботу 19 декабря в Украину придут осадки. Север и северо-восток страны накроет мокрым снегом и мокрым снегом с дождем.

Температура будет на уровне -1 +1 градуса и только на западе столбик термометра поднимется до +3 +5 градусов.

В столице облачная погода будет весь день. Осадков не прогнозируется. Температура будет от +1 до +2 градусов.

20 декабря из Украины не уйдут осадки. На севере и востоке ожидается мокрый снег с дождем. В то же время на западе и юге погода будет сравнительно без осадков.

Температура воздуха в местах осадков будет на уровне нуля, и только на юге и западе будет от +3 до +5 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Осадков не прогнозируют.

Столбик термометра  будет на уровне 0 +1 градуса.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды на 18 декабря.

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Украина, Погода.

Автор:

Телеграф
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