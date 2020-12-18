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Как в Польше не будет: раскрыта правда о зарплате медиков в Украине

Как в Польше не будет: раскрыта правда о зарплате медиков в Украине
08:13 Сегодня Телеграф Фото: twitter

По состоянию на сегодня в Украине нет достаточного количества средств, чтобы приравнять украинские зарплаты врачей к польским.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, 17 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

По его словам, на сегодня невозможно поставить зарплаты рамером от 80 тысяч до 300 тысяч гривен. "Принять это на законодательном уровне? Я вам гарантирую: проголосует вся Рада. Даже те, кто не ходят, все придут, все проголосуют", - подчеркивает Разумков.

В то же время в Кабинете министров Украины и в бюджете государства пока недостаточно средств для этого плана. "Привлечение дополнительных ресурсов нам необходимо. и сейчас профильное министерство этим занимается. и я уверен, что и Верховная Рада это будет делать. Но сравнить наши возможности сегодня как государства с возможностями даже Польши достаточно трудно ", - отметил председатель ВР.

Читайте также в материале "Телеграфа": Сколько денег бюджета пойдет на Верховную Раду Украины - данные инфографики.

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Все по теме:

Украина, Польша, Зарплата, Медики, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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