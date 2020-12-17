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Стало известно, в какую сумму украинцам обойдется содержание Верховной Рады в 2021 году (инфографика)

Стало известно, в какую сумму украинцам обойдется содержание Верховной Рады в 2021 году (инфографика)
23:31 Чт, 17 Декабрь 2020 Телеграф Фото: Twitter

В 2021 году на аппарат Верховной Рады Украины нардепы выделили 2,536 млрд гривен. Из них наибольшая сумма - 655,4 млн - пойдет на зарплаты парламентариев.

Такие суммы предусматриваются законом о государственном бюджете на 2021 год, который приняли во вторник, 15 декабря.

На содержание одного народного депутата Верховной Рады обойдется украинцам в 344 тысячи гривен. Почти такая же сумма была заложена на 2020 год. Отметим, что в эту сумму не входит заработная плата избранника и его помощников.

Так, на в следующем году на одного народного депутата заложили такие расходы:

  • на проезд - 90 000 грн;

  • на командировки помощников - 8 000 грн;

  • на телефонные разговоры - 4 890 грн;

  • на канцелярию - 1 500 грн;

Не хватает 250 миллиардов: на что выделили деньги в госбюджете на 2021 год (инфографика)

Кроме того, компенсация стоимости аренды жилья или найма номеров в отелях обойдется бюджету в 237 900 гривен расходов в год. Эта сумма разбивается по месяцам и варьируется в зависимости от того, сколько дней имеет месяц.

К примеру, в январе, который имеет 31 календарный день, одному парламентарию выделяется 20 150 гривен, а на февраль, в котором 28 дней, предусматривается 18 200 гривен.

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Все по теме:

Верховная Рада, Бюджет, Госбюджет-2021.

Автор:

Телеграф
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