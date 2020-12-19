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Женщина купила пакет молока, но внутри ее ждал крайне неприятный сюрприз (видео)

Женщина купила пакет молока, но внутри ее ждал крайне неприятный сюрприз (видео)
04:18 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

17 декабря в России жительница Кубани нашла дохлую мышь в пакете с молоком. Видео находки она опубликовала в сети.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Vitauskas NEWS POST.

По словам женщины, она купила пакет молока в одном из продуктовых магазинов. Открывала пакет уже дома.

"Вся наша дружная семья выпила кофе с молоком и печеньем. А потом я обратила внимание на то, что в пустом пакете что-то есть", - заявила жительница Кубани.

С ее слов, на дне упаковки лежала дохлая мышь. О том, будет ли она предъявлять претензии к компании - производителю, не сообщается. 

Само видео с дохлой мышью в пакете с молоком:

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Россия, Молоко, Кубань.

Автор:

Телеграф
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