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В Украине второй день подряд количество вылечившихся от коронавируса больше, чем заболевших
В Украине второй день подряд количество вылечившихся от коронавируса больше, чем заболевших

В Украине второй день подряд количество вылечившихся от коронавируса больше, чем заболевших

В Украине второй день подряд количество вылечившихся от коронавируса больше, чем заболевших
Обновлено 08:56 Сегодня Телеграф

По данным на субботу, 19 декабря, в Украине зафиксировано 11 742 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе  547 детей и 481 медработник.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

Из общего количества нововыявленных случаев госпитализированы 2865 человек, умерли – 213. В тоже время, в последние два дня наблюдается позитивная динамика – количество вылечившихся превышает количество заболевших. Так, на субботу, 19 декабря, этот показатель равен 1572.

С начала пандемии в общей сложности заболели 956 123 украинца, вылечились 574 536 человек, 16 469 человек умерли.

Стоит также отметить, что за сутки провели 60089 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 39258, методом ИФА - 20831). Это на 8 670 тестов меньше, чем сутки ранее. 

Как сообщал "Телеграф", по данным на пятницу, 18 декабря, за сутки зафиксировали 12 630 новых случаев COVID-19, а вылечились 12 866 человек. То есть вылечившихся на 236 человек больше, чем заболевших. 

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Все по теме:

Украина, Covid-19, коронавирус статистика.

Автор:

Телеграф
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