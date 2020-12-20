Какой праздник 20 декабря: народные приметы и запреты

В воскресенье, 20 декабря, почитается память почтения святого Амвросия, епископа Медиоланского.

Амвросий Медиоланский родился в IV веке в Италии в семье знатных христиан. Он получил хорошее образование, а потом начал работать адвокатом, а затем и советником префекта. В 374 году он принимает крещение, а через несколько дней становится эпископом. Был широко известен как борец с инакомыслием и язычеством. Многим оказал помощь в принятии христианской веры.

Известно, что на Руси с этого момента и до самого Рождества заканчивались праздники (то есть в период с 20 декабря по 6 января).

Что запрещено делать 20 декабря

Нежелательно заниматься физическим и умственным трудом.

Нельзя надевать яркую одежду - может слететься нечисть.

Купленное в этот день окажется впоследствии ненужным.

Народные приметы 20 декабря

Пошел плотный и мокрый снег - примета того, что лето будет влажным, с большим количеством осадков, и наоборот.

Солнце находится в дымке - пурга будет.

Солнце опускается в облака - стоит ожидать снегопада.

Если снег лежит мокрый, то лето будет влажным и дождливым. Если сухой, то и лето будет сухим.

Если человек родился 20 декабря, то он будет мастером на все руки, а если речь идет о женщине, то она будет прекрасной рукодельницей. В качестве талисмана рекомендуется носить черный агат или сердолик.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на выходные синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем.