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Какой праздник 20 декабря: народные приметы и запреты

Какой праздник 20 декабря: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В воскресенье, 20 декабря, почитается память почтения святого Амвросия, епископа Медиоланского.

Амвросий Медиоланский родился в IV веке в Италии в семье знатных христиан. Он получил хорошее образование, а потом начал работать адвокатом, а затем и советником префекта. В 374 году он принимает крещение, а через несколько дней становится эпископом. Был широко известен как борец с инакомыслием и язычеством. Многим оказал помощь в принятии христианской веры.

Известно, что на Руси с этого момента и до самого Рождества заканчивались праздники (то есть в период с 20 декабря по 6 января).

Что запрещено делать 20 декабря

  • Нежелательно заниматься физическим и умственным трудом.

  • Нельзя надевать яркую одежду - может слететься нечисть.

  • Купленное в этот день окажется впоследствии ненужным.

Народные приметы 20 декабря

  • Пошел плотный и мокрый снег - примета того, что лето будет влажным, с большим количеством осадков, и наоборот.

  • Солнце находится в дымке - пурга будет.

  • Солнце опускается в облака - стоит ожидать снегопада.

  • Если снег лежит мокрый, то лето будет влажным и дождливым. Если сухой, то и лето будет сухим.

  • Если человек родился 20 декабря, то он будет мастером на все руки, а если речь идет о женщине, то она будет прекрасной рукодельницей. В качестве талисмана рекомендуется носить черный агат или сердолик.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на выходные синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.

Автор:

Телеграф
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