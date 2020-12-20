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День зимнего солнцестояния 2020: когда состоится и что можно делать в самый короткий день в году

День зимнего солнцестояния 2020: когда состоится и что можно делать в самый короткий день в году
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В понедельник, 21 декабря 2020 года, состоится день зимнего солнцестояния.

В этот день Солнце находится минимально низко над горизонтом, что значит, что на 21 декабря припадает самый короткий день и самая длинная ночь. Ожидается, что долгота дня составит всего 8 часов. После, длительность дня будет постепенно увеличиваться.

Стоит отметить, что день зимнего солнцестояния считается астрономическим Новый годом.

Зимнее солнцестояние считается одним из самых энергетических в году, ведь Солнце якобы заново рождается. Поэтому, каждый человек может также «переродиться» и обновиться, чтобы наладить свою жизнь.

Что же нужно сделать в день зимнего солнцестояния:

  • Зимнее солнцестояние благоприятно для того, чтобы подвести итоги года.

  • В этот день обязательно нужно избавить от ненужных вещей и отбросить плохие мысли.

  • 21 декабря можно загадать желание.

  • Зимнее солнцестояние отличный день для того, чтобы строить планы на будущее.

Также, этот день называют опасным, ведь все злые силы ходят по земле. Поэтому с зимним солнцестоянием связывают ряд запретов. Что нельзя делать 21 декабря читайте в материале «Телеграфа»

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Все по теме:

Приметы, Запреты, Зимнее солнцестояние.

Автор:

Телеграф
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