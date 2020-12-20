День зимнего солнцестояния 2020: когда состоится и что можно делать в самый короткий день в году

В понедельник, 21 декабря 2020 года, состоится день зимнего солнцестояния.

В этот день Солнце находится минимально низко над горизонтом, что значит, что на 21 декабря припадает самый короткий день и самая длинная ночь. Ожидается, что долгота дня составит всего 8 часов. После, длительность дня будет постепенно увеличиваться.

Стоит отметить, что день зимнего солнцестояния считается астрономическим Новый годом.

Зимнее солнцестояние считается одним из самых энергетических в году, ведь Солнце якобы заново рождается. Поэтому, каждый человек может также «переродиться» и обновиться, чтобы наладить свою жизнь.

Что же нужно сделать в день зимнего солнцестояния:

Зимнее солнцестояние благоприятно для того, чтобы подвести итоги года.

В этот день обязательно нужно избавить от ненужных вещей и отбросить плохие мысли.

21 декабря можно загадать желание.

Зимнее солнцестояние отличный день для того, чтобы строить планы на будущее.

Также, этот день называют опасным, ведь все злые силы ходят по земле. Поэтому с зимним солнцестоянием связывают ряд запретов. Что нельзя делать 21 декабря читайте в материале «Телеграфа»