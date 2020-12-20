Новый фильм встревожил украинцев предсказанием о коронавирусе: где и когда смотреть его онлайн

Новый фильм "Птица в клетке", выход которого планируется на конец января 2020 года, удивил украинцев своим сюжетом, который может стать реальностью к 2024 году.

Соответствующий скрин с описанием сюжета выложили в Twitter-аккауте «Турборежим тотальної 3,14зди».

Так, по сюжету, события разворачиваются в 2024 году. Коронавирус, пандемия которого наступила в 2020 году, не исчезла, а напротив, COVID-19 мутировал до COVID-23.Люди живут в изоляции, а всех кто заболел помещают в специальные концентрационные лагеря. В этих лагерях инфицированных оставляют умирать или насильственно поправляться.

"Мдаа", - комментируют сюжет фильма в сети.

Напомним. 30 ноября состоялась онлайн-премьера украинского фильма "Атлантида", который вышел на большие экраны 5 ноября.