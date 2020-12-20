Истинный поздний совок: в сети объяснили, как украинцы переняли "брезгливое брюзжание" россиян

Известный блогер и советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что уважает людей, которые конструктивно критикуют власть, но также заявил, что не любит людей, "ругающих власть".

Об этом он написал в Фейсбук.

"Я не уважаю людей, ругающих власть. Это очень слабая позиция. Слабая философски (явление не рассматривается во всей полноте), слабое интеллектуально (ты оказываешься всегда прав, а это разжижает мозги), слабое граждански - ставишь себя в позицию иждивенца: Вы там, мама, пеките, а я потом скажу - получились у Вас пироги или нет?", - написал Арестович.

Подобные "камлания" он назвал "бунтом прикормленных рабов".

"Это и есть истинный поздний совок: ситуация, когда советскую власть ругали люди, которых эта власть выучила умным словам и дала им кухни, на которых это все и происходило", - написал он.

По его словам, украинская земля полна "шаманов отчаяния", которые ходят кругами и "стучат в бубен протеста".

"Я не знаю публики, к которой я относился бы с большим презрением", - написал Арестович.

Он упрекнул украинцев в том, что даже трагедия 2014 года не смогла стать аргументом для смены отношения к своему государству на "должное".

"На восьмой (скоро) год войны - все то же брезгливое брюзжание по этим вашим интернетам в отношении скелета собственной нации, без которого ей не жить", - заявил он.

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