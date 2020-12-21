Украина начала закупать лес-кругляк в Европе: как и почему такое происходит

В Украину начали ввозить лес-кругляк из Евросоюза.

Об этом сообщил гражданский деятель, член правления в Сеть защиты интересов "А Н Т С" Остап Еднак.

На своей странице в Фейсбук он также подлился фото первой партии "дуба из Франции", который в ближайшие месяцы переделают на ламель и отправят за границу.

В Украине почти нет дуба-кругляка и он дороже чем французский?

В Украине в последнее время ситуация катастрофическая для производителей, которые работают официально.

"Большинство сырья "съедает" черный и серый рынок, за небольшие деньги и схемы, благодаря коррупции чиновников, поглощает большую часть ресурса. Для "белых" деревообработчиков остатки сырья выставляют на аукцион, где через искусственный дефицит цены взлетают до небес", - рассказал Еднак.

Таким образом становится выгодно покупать лес-кругляк в ЕС.

Еднак убежден, что рынок нужно тотально выводить из тени и схем. "Единые правила для всех, полная прозрачность, электронный учет древесины и цепи поставок с открытыми данными. Институциональная реформа лесхозов с внешним аудитом, наблюдательными советами и без влияния чиновников", - подчеркнул он.

Читайте также в материале "Телеграфа": Насколько изменятся выплаты на детей с 2021 года.