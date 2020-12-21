12 тысяч украинцев нашли работу на Кипре, в России - меньше сотни: опубликована неожиданная статистика

Более 12 тысяч наших сограждан официально нашли работу на Кипре. Остров Афродиты стал лидером среди зарубежных стран по данному показателю для украинских заробитчан.

12,3 тысячи украинцев смогли легально найти работу на Кипре в период с января по сентябрь 2020 года. Такие неожиданные данные опубликовал Государственный центр занятости (ГЦЗ) Украины.

Средиземноморское направление стало самым популярным для граждан нашей страны в плане официального трудоустройства за рубежом. Также в пятерке лидеров оказались Польша (4,7 тыс.), Либерия (1,9 тыс.), Панама и Маршалловы острова (по 1,8 тыс.).

Цифры от ГЦЗ удивляют только на первый взгляд, ведь речь о легальном трудоустройстве. В частности, по данным центра только 88 украинцев официально нашли работу в России.

Следует учитывать и специфику Республики Кипр. Это островное средиземноморское государство славится во всем мире как офшорный и налоговый рай.

«Кипр – это не место для трудоустройства обычных украинцев. Там расположены офисы крюинговых компаний, которые трудоустраивают моряков», – так прокомментировал данные ГЦЗ Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник изданию «Курс»

Преимущественно из Украины едут на работу в Польшу. Только за осень согласно данным пограничной службы на территорию нашего западного соседа въехало 238,8 тыс. украинцев.

Напомним, что в середине ноября в Польше во время задержания полицией погиб украинец, приехавший на заработки.