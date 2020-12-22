Какой праздник 22 декабря: народные приметы и запреты

22 декабря – православный праздник, установленный в честь святой Анны, матери Девы Марии.
У Анны и ее мужа Иоакима долго не было детей. Они постоянно просили Бога подарить им дитя. Однажды (по поверью 22 декабря) к ним явился ангел и сообщил, что скоро у них появится долгожданный ребенок. Анна и Иоаким были очень благодарны Господу и пообещали, что отдадут ребенка в храм для служения Богу.
Говорят, что именно на Анну, стоят самые холодные декабрьские погоды. В народе это день встречи зимы и лета, поскольку одновременно с праздником святой Анны проходит и солнцестояние. 22 декабря - считалось временем зарождения нового Солнца.
Святую Анну считали покровительницей беременных. Поэтому запреты дня по большей мере связанны именно с этим. Девушкам в прекрасном положении стоит быть очень острожными: желательно придерживаться Рождественского поста, не браться ни за какую работу, даже шитье, а также избегать ссор.
Праведной Анне молились при бесплодии.
На Анну Темную без большой надобности из избы не выходили, поскольку хищные звери сегодня особенно активны.
Запреты 22 декабря:
Беременным нельзя выходить из дома после захода солнца, ссориться и браться за любую работу.
Запрещено поднимать упавшие острые предметы: ножи, вилки, ножницы.
Не рекомендуется 22 декабря совершать спонтанные покупки.
Нельзя 22 декабря долго стоять на пороге и перекрестке.
Приметы:
Хорошая погода – 31 января тоже будет солнечно.
Иней на деревьях – будет пасмурно под Новый год.
Обильный иней на деревьях – будет хороший урожай.
Ранее, "Телеграф" сообщал, какой будет погода 22 декабря.