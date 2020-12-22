Какой праздник 22 декабря: народные приметы и запреты

22 декабря – православный праздник, установленный в честь святой Анны, матери Девы Марии.

У Анны и ее мужа Иоакима долго не было детей. Они постоянно просили Бога подарить им дитя. Однажды (по поверью 22 декабря) к ним явился ангел и сообщил, что скоро у них появится долгожданный ребенок. Анна и Иоаким были очень благодарны Господу и пообещали, что отдадут ребенка в храм для служения Богу.

Говорят, что именно на Анну, стоят самые холодные декабрьские погоды. В народе это день встречи зимы и лета, поскольку одновременно с праздником святой Анны проходит и солнцестояние. 22 декабря - считалось временем зарождения нового Солнца.

Святую Анну считали покровительницей беременных. Поэтому запреты дня по большей мере связанны именно с этим. Девушкам в прекрасном положении стоит быть очень острожными: желательно придерживаться Рождественского поста, не браться ни за какую работу, даже шитье, а также избегать ссор.

Праведной Анне молились при бесплодии.

На Анну Темную без большой надобности из избы не выходили, поскольку хищные звери сегодня особенно активны.

Запреты 22 декабря:

Беременным нельзя выходить из дома после захода солнца, ссориться и браться за любую работу.

Запрещено поднимать упавшие острые предметы: ножи, вилки, ножницы.

Не рекомендуется 22 декабря совершать спонтанные покупки.

Нельзя 22 декабря долго стоять на пороге и перекрестке.

Приметы:

Хорошая погода – 31 января тоже будет солнечно.

Иней на деревьях – будет пасмурно под Новый год.

Обильный иней на деревьях – будет хороший урожай.

Ранее, "Телеграф" сообщал, какой будет погода 22 декабря.