Атмосферный фронт принесет мокрый снег с дождем: прогноз погоды на 23 декабря

23 декабря атмосферные фронты принесут снег, мокрый снег и дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, согласно прогнозу осадки наиболее вероятны в западных и северных областях, части юга и центра Украины. На востоке, а также в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях и Крыме, осадков существенных не ожидают.

На западе температура воздуха днем 3 - 7 градусов, на востоке 1 - 4 градусов мороза (ночью 5 - 9 градусов ниже нуля).

В то же рвемя в большинстве областей страны в течении дня потеплееет до -2 +2 градусов. Ветер будет порывистый.

23 декабря в Киеве атмосферные фронта организуют погоду сначала со снегом, который позже перейдет в мокрый снег и, возможно, дождь.

Температура воздуха в столице ночью опустится ниже нуля на 1 - 4 градуса, а днем потеплеет до нуля.

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