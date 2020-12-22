Коронавирус в Украине убил больше людей, чем грипп и пневмония

За период с января по октябрь 2020 года коронавирус убил больше украинцев, чем грипп и пневмония.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, обнародованные 22 декабря.

Так согласно его данным за указанный период было подтверждено 7 954 смерти от COVID-19, еще у 396 умерших вирус заподозрили, но не подтвердили (суммарно 8350 смертей).

От гриппа и пневмонии за этот же период умерло 6 818 человек.

Всего в Украине за менее чем год умерло более 485 тысяч человек. Главным "убийцей" украинцев называют сердечно-сосудистые заболевания, от них умерло более 325 тысяч человек. Из них на ишемическую болезнь сердца приходится почти 226 тысяч смертей.

Еще раз отметим, что в приведенной статистике указаны данные с января по октябрь этого года. В сводке Минздрава по состоянию на 22 декабря указывается, что от коронавируса умерли уже более 16,8 тысяч человек. То есть, за последние два месяца число жертв COVID-19 удвоилось.