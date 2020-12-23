Какой праздник 23 декабря: народные приметы и запреты

23 декабря церковь почитает память великомученика Мины Красноречивого. О жизни святого известно немногое. Так, согласно летописям, известно, что жил он в IV веке на территории Египта и был воином в городе Котуане.

Был казнен за отказ императору Максимилиану в подавлении христианского восстания, а наоборот начал сам исповедовать христианство. Он был прекрасным оратором, благодаря чему обратил ко Христу многих язычников.

Также, святой Мина прославился своими целительскими способностями. Он помогал людям избавиться от глазных недугов. Именно поэтому все верующие, кто имеют недуги глаз, взывают к этому святому.

В народе в этот день опасались темного времени суток, считая что это время нечистая сила может искушать и путать.

Запреты:

Лучше не планировать никаких шумных сборищ или вечеринок.

Не стоит заводить новые знакомства.

23 декабря запрещено оставлять дверь открытой.

Нельзя весь день сидеть дома.

Нельзя ссориться и ругаться.

Народные приметы: