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До весны 2022 года в Украине вакцинируют только половину населения (инфографика)

До весны 2022 года в Украине вакцинируют только половину населения (инфографика)
Обновлено 20:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Минздрав Украины утвердил план по вакцинации граждан от коронавируса. 

Как сообщает ЦОЗ, у плана четыре этапа реализации. 

С января по апрель 2021 года от COVID-19 будут привиты люди с наивысшим риском инфицирования, а также люди, исполняющие критические функции в борьбе с пандемией. 

С апреля по июнь 2021 вакцину получат люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и медперсонал. 

С июня по сентябрь 2021 вакцинация будет доступной для людей с высоким риском инфицирования. Кроме них на прививку могут рассчитывать люди, выполняющие функции по поддержке безопасности и жизнедеятельности государства. 

С сентября 2021 по март 2022 вакцинировать будут и тех, кто имеет повышенный риск инфицирования. 

Согласно заявлениям ЦОЗ, за 2021-2022 года планируется вакцинировать не менее 50% населения, а сама вакцинация будет добровольной. 

Напомним, согласно данным Минздрава в Украине по состоянию на 22 декабря зарегистрировано свыше 975 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. 

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Все по теме:

Минздрав, Вакцинация, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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