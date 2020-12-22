До весны 2022 года в Украине вакцинируют только половину населения (инфографика)

Минздрав Украины утвердил план по вакцинации граждан от коронавируса.

Как сообщает ЦОЗ, у плана четыре этапа реализации.

С января по апрель 2021 года от COVID-19 будут привиты люди с наивысшим риском инфицирования, а также люди, исполняющие критические функции в борьбе с пандемией.

С апреля по июнь 2021 вакцину получат люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и медперсонал.

С июня по сентябрь 2021 вакцинация будет доступной для людей с высоким риском инфицирования. Кроме них на прививку могут рассчитывать люди, выполняющие функции по поддержке безопасности и жизнедеятельности государства.

С сентября 2021 по март 2022 вакцинировать будут и тех, кто имеет повышенный риск инфицирования.

Согласно заявлениям ЦОЗ, за 2021-2022 года планируется вакцинировать не менее 50% населения, а сама вакцинация будет добровольной.

Напомним, согласно данным Минздрава в Украине по состоянию на 22 декабря зарегистрировано свыше 975 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.