Советницу Кулебы уличили в использовании "ВКонтакте": в сети разгорелись споры

МИД Украины угодил в скандал - советница министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по вопросам "публичной дипломатии" еще два года назад активно пользовалась российской социальной сетью ВКонтакте.

Это заметила журналистка Liga.net Любовь Величко.

По ее словам, Виктория Рясна делала посты в соцсеть вплоть до середины 2018 года.

В свою очередь в ведомстве отмечают, что на тот момент девушка еще не была членом команды Кулебы.

Журналистка спросила мнение пользователей Facebook, касательно того, "может работать в штате Министерства иностранных дел человек, игнорировала закон о запрете использования российских соцсетей", на что получила почти единогласный ответ.

Все были согласны с тем, что пользоваться ВКонтакте не стоит с моральной точки зрения, однако официальных законов и запретов на это нет.

"Вряд ли ей можно предъявить какие-то юридические претензии, потому что закона о запрете пользоваться российскими сервисами не было. Но с моральной точки зрения есть очевидная проблема", - пишут в сети.

В целом, Рясну осудили за пользование соцсетью: "Знать пишет законы для рядовых, а не для того, чтобы самим их соблюдать".

Но были и те, кто подержал советницу: "Ну пользуется другой соц сетью, имеет право. На этом и закончим".