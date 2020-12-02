Россия опозорилась с попыткой признания главарей «ЛНР» и «ДНР»

Российские пропагандисты 2 ноября начали распространять новость о том, что главари боевиков т.н. "ЛНР" и "ДНР" будут выступать в ООН на заседании Совета Безопасности. Но это не является официальным мероприятием ни Совбеза, ни какой-либо структуры ООН.

Об этом сообщила украинская журналистка Катерина Лисунова в Фейсбук.

По ее словам, организация, не предоставляла "российской миссии" ни официальной трансляции, ни вебкаста под этот "шабаш". "Что кстати, очень разозлило россиян, и они даже прибегли к угрозам - но и это не прокатило", - отметила Лисунова.

Встреча состоится в формате онлайн-трансляции на ютуб-канале дипломатической миссии РФ.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина сорвала попытку легитимизировать представителей ОРДЛО путем выступления представителей так называемых "Л/ДНР" на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, данное заседание будет бойкотировать не только Украина, а и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. "То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящих сегодня в Совбез", - подчеркнул глава МИД.

Благодаря чему российскую "PR-акцию" даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

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