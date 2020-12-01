"Не прошло и десяти лет": Кравчук удивил словами о роли Путина в войне на Донбассе

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук признал, что Россия и Путин не хотят мира в Украине.

Его слова приводит Лига.

"Я уверен, что Россия, - а не ОРДЛО, они только волю Кремля выполняют, - Россия и Путин не хотят мира в Украине. Россия выполняет свое стратегическое задание: сделать Украину послушной, чтобы она жила по политике Кремля", - сказал Кравчук.

Это заявление вызвало активное обсуждение в сети.

"Вот это прозрение! Не прошло и десяти лет... как Кравчук понял!", - написал бывший заместитель главы МинВОТ Георгий Тука.

Впрочем, в комментариях к записи люди усомнились в искренности слов Кравчука.

"С приходом ко власти в США Байдена, у многих поменяется риторика"

"Уверен, что он это понимал изначально, но никак не влияет на ситуацию"

"Это хитрый лис, я не веру в искренность сказанного", - пишут комментаторы.

Как сообщалось ранее, Кремль отказал Украине в новогоднем обмене удерживаемыми лицами.