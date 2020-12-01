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"Не прошло и десяти лет": Кравчук удивил словами о роли Путина в войне на Донбассе

"Не прошло и десяти лет": Кравчук удивил словами о роли Путина в войне на Донбассе
Обновлено 20:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук признал, что Россия и Путин не хотят мира в Украине. 

Его слова приводит Лига.

"Я уверен, что Россия, - а не ОРДЛО, они только волю Кремля выполняют, - Россия и Путин не хотят мира в Украине. Россия выполняет свое стратегическое задание: сделать Украину послушной, чтобы она жила по политике Кремля",  - сказал Кравчук.

Это заявление вызвало активное обсуждение в сети. 

"Вот это прозрение! Не прошло и десяти лет... как Кравчук понял!", - написал бывший заместитель главы МинВОТ Георгий Тука. 

Впрочем, в комментариях к записи люди усомнились в искренности слов Кравчука. 

"С приходом ко власти в США Байдена, у многих поменяется риторика"

"Уверен, что он это понимал изначально, но никак не влияет на ситуацию"

"Это хитрый лис, я не веру в искренность сказанного", - пишут комментаторы. 

Как сообщалось ранее, Кремль отказал Украине в новогоднем обмене удерживаемыми лицами.

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Все по теме:

Леонид Кравчук, Россия, Донбасс, Георгий Тука, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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