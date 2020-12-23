Стало известно, как распределят наследство Кернеса

В среду, 23 декабря, семья, друзья и жители Харькова прощаются с умершим от коронавируса мэром города Геннадием Кернесом.

Перед церемонией прощания "Страна" поговорила с близким другом мэра бизнесменом Павлом Фуксом и выяснила, между кем из окружения Кернеса будет разделено имущество политика.

По словам бизнесмена, в завещании никто не остался недопонят.

"На первом месте Оксана и Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Потом Кирилл и Даниил", - заявил он.

На вопрос, является ли Родион любимчиком, Фукс заявил, что приемный сын любил Кернеса больше всех.

Известно также, что у мэра Харькова есть внебрачная 11-летняя дочь София, которая живет со своей мамой в Лондоне. Указал ли ее в завещании Кернес - неизвестно.

По официальным задекларированным данным, в 2019 году Геннадий Кернес заработал 20 млн грн. Денежные активы политика составляют свыше 80 млн грн.