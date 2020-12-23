Кабмин ввел платный проезд в Украине: где и сколько придется заплатить (документ)

В среду 23 декабря Кабинет министров Украины установил стоимость проезда на платных дорогах страны.
Об этом сообщили на заседании правительства.
Согласно постановлению Кабмина стоимость проезда будет расчитываться в евро.
Сколько будет стоить проехать по платной дороге в Украине:
Таким образом за проезд по платным дорогам придется платить от 80 копеек/км.
Документ постановления:
Оплата за проезд по дороге будет установлена на:
В ответ на это высказался журналист Евгений Куксин.
По его словам, дело даже не в том, что самих дорог нету.
"Их, в теории, должны построить, а уж дальше - брать плату за проезд. Я вот не понимаю: почему расценки в евро, если денежной единицей Украины является гривна. Это даже в Конституции написано", - так журналист прокомментировал данное постановление Кабинета министров.
Стоит напомнить, что из COVID-фонда в Украине на ремонт дорог было потрачено 16,33 млрд гривен.