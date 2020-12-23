Кабмин ввел платный проезд в Украине: где и сколько придется заплатить (документ)

В среду 23 декабря Кабинет министров Украины установил стоимость проезда на платных дорогах страны.

Об этом сообщили на заседании правительства.

Согласно постановлению Кабмина стоимость проезда будет расчитываться в евро.

Сколько будет стоить проехать по платной дороге в Украине:

мотоциклы с прицепом и без него, легковые автомобили - (0,023 евро/км),

легковые автомобили с прицепом, микроавтобусы с количеством мест для сидения до 10 (вместе с водителем), грузовые автомобили с разрешенным максимальным весом до 3,5 тонн - (0,023 евро/км),

грузовые автомобили с разрешенным максимальным весом от 3,5 до 12 тонн, автопоезда с массой до 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения от 10 до 29 с массой до 12 тонн - (0,045 евро/км),

грузовые автомобили и автопоезда с разрешенным максимальным весом больше 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения больше 29 и массой более 12 тонн - (0,133 евро/км).

Таким образом за проезд по платным дорогам придется платить от 80 копеек/км.

Документ постановления:

Оплата за проезд по дороге будет установлена на:

участке дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;

части дороги М-06 Киев-Житомир -Ровно;

маршруте от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);

маршруте Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19);

маршруте Харьков-Днепр-Запорожье (М-29, M-04, M-18);

части дороги М-14 от Херсона в Николаев.

В ответ на это высказался журналист Евгений Куксин.

По его словам, дело даже не в том, что самих дорог нету.

"Их, в теории, должны построить, а уж дальше - брать плату за проезд. Я вот не понимаю: почему расценки в евро, если денежной единицей Украины является гривна. Это даже в Конституции написано", - так журналист прокомментировал данное постановление Кабинета министров.

Стоит напомнить, что из COVID-фонда в Украине на ремонт дорог было потрачено 16,33 млрд гривен.