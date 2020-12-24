Скандал вокруг учебника с информацией про целебные свойства соды получил продолжение

В Украине учителей заставят заклеивать в учебниках по химии скандальную информацию о соде, которая якобы лечит от рака.

Об этом сообщили ZN.UA. Там также поделились фото письма от Института модернизации содержания образования, которое разослали по школам.

В нем говорится о том, что издательство "Грамота" подготовило вклейку с новым текстом, который рекомендуют наклеить на скандальный. Теперь вместо соды ученикам рассказывать о йодированной соли.

Само фото документа:

Таким образом, учителям химии будет чем заняться во время каникул. Ведь, если в школе несколько классов по 30-40 учеников, им придется вырезать и вклеивать новый текст в около сотни учебников.

Стоит напомнить, что в одном из школьных учебников по украинскому языку за 5 класс заметили недопустимую ошибку.